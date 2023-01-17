Карпов Трофим Шевнин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1710 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Согласно переписи 1710 г. проживал в починке Филки Хлопова с сыновьями Пантелеем ок. 1693 г.р. и Анкудином 1695 г.р. и дочерью Екатериной 1700 г.р.
Смерть
Неизвестно