Карпов Трофим Шевнин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Трофим Шевнин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1710 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Согласно переписи 1710 г. проживал в починке Филки Хлопова с сыновьями Пантелеем ок. 1693 г.р. и Анкудином 1695 г.р. и дочерью Екатериной 1700 г.р.
Смерть
Неизвестно
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