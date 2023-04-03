Распутин Анатолий
Место рождения?, , ,
Дата рождения24.08.1935
Дата смерти19.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.08.1953
Жена: (Филатова) Нина
Рождение ребёнка
19.11.1954
Рождение ребёнка
16.04.1956
Рождение ребёнка
11.01.1961
Сын: Филатов Николай
Мать ребёнка: (Филатова) Нина
тройня
Рождение ребёнка
11.01.1961
Дочь: (Филатова) Надежда
Мать ребёнка: (Филатова) Нина
Рождение ребёнка
11.01.1961
Дочь: (Филатова) Вера
Мать ребёнка: (Филатова) Нина
тройня
Рождение ребёнка
28.10.1964
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
19.12.1978
от туберкулеза