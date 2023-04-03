Распутин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспутин Анатолий

Распутин Анатолий

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

24.08.1935

Дата смерти

19.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
1961 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
14.08.1953

Жена: (Филатова) Нина

Рождение ребёнка
19.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.01.1961

Сын: Филатов Николай

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
тройня
Рождение ребёнка
11.01.1961

Дочь: (Филатова) Надежда

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.01.1961

Дочь: (Филатова) Вера

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
тройня
Рождение ребёнка
28.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Филатова) Нина

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
19.12.1978
от туберкулеза

Мы используем куки для улучшения работы сайта.