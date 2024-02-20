Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна

Место рождения

Чернильщиково, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

02.09.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1829 и 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернильщиково, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
08.02.1856

Муж: Иванов Тимофей Сергеевич

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Сын: Иванов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Сергеевич

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
02.09.1857
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Умерла от поноса

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