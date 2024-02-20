Иванова (Губина) Агриппина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти02.09.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1856
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1857
Сын: Иванов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Сергеевич
Смерть
02.09.1857
Умерла от поноса