(Ермилов) Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734 ст.
Дата смерти1781 или 1784 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.
Отец: (ермилов) Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: (ермилов) Ермила Петрович
Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: (ермилов) Еким(Аким) Петрович
Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781 или 1784 ст.