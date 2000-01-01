(Ермилов) Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермилов) Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734 ст.

Дата смерти

1781 или 1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.

Отец: (ермилов) Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: (ермилов) Ермила Петрович

Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: (ермилов) Федор Петрович

Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: (ермилов) Еким(Аким) Петрович

Мать ребёнка: (ермилова) Анисья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (ермилова) Анисья Герасимовна

Смерть
1781 или 1784 ст.
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