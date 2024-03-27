Мухамет Бикмаметов №3-29
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мустафин Бикмамет
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бикмухаммет Мухаметов Дом214 Көби
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Альмухамет Мухаметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ишмухамет Мухаметов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно