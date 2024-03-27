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Мухамет Бикмаметов №3-29

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мустафин Бикмамет

Мать: не указана

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Смерть
Неизвестно
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