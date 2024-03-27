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Бакиров Абдулла Хуснуллович

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бакиров Хуснулла

Мать: не указана

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Бакиров Роберт Абдуллович

Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Булатова Роза Абдулловна

Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1941

Сын: Бакиров Рим Абдуллович

Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.08.1949

Дочь: Яппарова Райля Абдулловна

Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Бакиров Абдулла Хуснулович гв. мл. лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1910 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, с. Ибраева Место призыва Ку... Показать все
Смерть
1992
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
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