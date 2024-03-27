Бакиров Абдулла Хуснуллович
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1910
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бакиров Хуснулла
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Бакиров Роберт Абдуллович
Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Булатова Роза Абдулловна
Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.11.1941
Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
24.08.1949
Дочь: Яппарова Райля Абдулловна
Мать ребёнка: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Бакиров Абдулла Хуснулович гв. мл. лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1910 Место рождения Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, с. Ибраева Место призыва Ку... Показать все
Смерть
1992
с.Мраково Кугарчинского района БАССР