Пономарева (Бобрышева) Акулина Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бобрышев Анисим Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Пономарев Антон Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1939
Сын: Пономарев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно