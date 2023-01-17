Пономарева (Бобрышева) Акулина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Бобрышева) Акулина Анисимовна

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Место рождения

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бобрышев Анисим Петрович

Мать: не указана

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Пономарев Антон Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1939

Сын: Пономарев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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