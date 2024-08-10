Толмачёва (Литвинова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачёва (Литвинова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.05.?

Отец: Литвинов Отец Веры, Екатерины, Станислава

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачёв Алексадр

Рождение ребёнка
22.05.1993

Сын: Толмачёв Олег Александрович

Отец ребёнка: Толмачёв Алексадр

Рождение ребёнка
10.06.1996

Дочь: Стрелова (Толмачёва) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Толмачёв Алексадр

Новая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.2002

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Отец ребёнка: Толмачёв Алексадр

Новая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

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