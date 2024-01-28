Людмила *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марквар Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марквар Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марквар Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно