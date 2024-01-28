Людмила * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марквар Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марквар Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марквар Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

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