Ануфриев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ануфриева) Сарра
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Рождение ребёнка
09.05.1930
Сын: Ануфриев Виталий
Мать ребёнка: Варвара
Смерть
Неизвестно