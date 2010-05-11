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Постников Юрий Альбертович

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Место рождения

Архангельская область

Дата рождения

11.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: Постников Альберт Федорович

Мать: Постникова Мария Егоровна

Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1987

Дочь: Постникова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Постникова Людмила Геннадьевна

Республика Коми, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1988

Дочь: Торони Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Постникова Людмила Геннадьевна

Республика Коми, Архангельская область
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