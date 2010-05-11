Постников Юрий Альбертович
Место рожденияАрхангельская область
Дата рождения11.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966
Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1987
Дочь: Постникова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Постникова Людмила Геннадьевна
Республика Коми, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1988
Дочь: Торони Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Постникова Людмила Геннадьевна
Республика Коми, Архангельская область