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Вольвач Улитта Стефановна
Вольвач Улитта Стефановна
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1901
Дата смерти
1916
Пол
Женский
Отец
Вольвач Стефан Иванович
Мать
Вольвач Дарья Авксентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Вольвач Стефан Иванович
Мать:
Вольвач Дарья Авксентьевна
Новопрокоповка
Смерть
1916
Новопрокоповка
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