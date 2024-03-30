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Вольвач Улитта Стефановна

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1901

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Вольвач Стефан Иванович

Мать: Вольвач Дарья Авксентьевна

Смерть
1916
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