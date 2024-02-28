Наталья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сергей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Агапов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Даниил Сергеев
Отец ребёнка: Даниил Агапов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Симеон Сергеев
Отец ребёнка: Даниил Агапов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Степан Сергеев
Отец ребёнка: Даниил Агапов
Смерть
Неизвестно