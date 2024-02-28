Наталья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сергей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Агапов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Даниил Агапов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Симеон Сергеев

Отец ребёнка: Даниил Агапов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Степан Сергеев

Отец ребёнка: Даниил Агапов

Смерть
Неизвестно
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