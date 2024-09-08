Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1897
Дата смерти02.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897
Отец: Тарасов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксенова) Евдокия Леоновна
Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1917
Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович
Рождение ребёнка
02.03.1925
Дочь: (Аксенова) Евгения Леоновна
Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аксенова) Зинаида Леоновна
Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович
Смерть
02.12.1984