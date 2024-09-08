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Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1897

Дата смерти

02.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897

Отец: Тарасов Петр Тарасович

Мать: (Ульянова) Анна Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксенова) Евдокия Леоновна

Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Леон Аксенович

Рождение ребёнка
24.06.1917

Сын: Аксенов Иван Леонович

Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Аксенов Михаил Леонович

Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович

Рождение ребёнка
02.03.1925

Дочь: (Аксенова) Евгения Леоновна

Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аксенова) Зинаида Леоновна

Отец ребёнка: Аксенов Леон Аксенович

Смерть
02.12.1984

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