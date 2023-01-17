Егоров Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти26.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
?.10.1940
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата и место призыва (Вторая мировая война)
Попал в плен (военное)
09.09.1941
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
На момент пленения Калининская область Донесения об освобожденных из плена: 13.07.1945
Рождение ребёнка
01.08.1949
Сын: Егоров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна
Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Егоров Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна
Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
11.11.1959
Сын: Егоров Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Мария Петровна
Смерть
26.01.1967
Причина смерти: суицид через повешение