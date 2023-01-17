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Егоров Алексей Васильевич

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Место рождения

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1921

Дата смерти

26.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Егоров Василий Федрович (Федров)

Мать: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
?.10.1940
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата и место призыва (Вторая мировая война)
Попал в плен (военное)
09.09.1941
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
На момент пленения Калининская область Донесения об освобожденных из плена: 13.07.1945
Рождение ребёнка
01.08.1949

Сын: Егоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна

Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Егоров Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна

Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
11.11.1959

Сын: Егоров Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Мария Петровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария Петровна

Смерть
26.01.1967
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: суицид через повешение
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