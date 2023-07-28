Балинский Вацлав Ромуальдович
Место рождения
Дата рождения29.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925
Отец: Балинский Ромуальд
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балинская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балинская Лидия Павловна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно