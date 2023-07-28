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Балинский Вацлав Ромуальдович

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Место рождения

Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925

Отец: Балинский Ромуальд

Мать: не указана

Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балинская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балинская Лидия Павловна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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