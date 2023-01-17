Звягинцева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Юрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область