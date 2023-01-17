Звягинцева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Звягинцев Дмитрий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Дмитрий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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