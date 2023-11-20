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Мыльников Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мыльникова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мыльникова (Ческидова) Антонида Степановна

Рождение ребёнка
31.10.1929

Дочь: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Мыльникова (Ческидова) Антонида Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.05.1978

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