Мыльников Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мыльникова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мыльникова (Ческидова) Антонида Степановна
Рождение ребёнка
31.10.1929
Дочь: Селина (Мыльникова) Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Мыльникова (Ческидова) Антонида Степановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.05.1978