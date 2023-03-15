Никитин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Никитин Иван Николаевич
Мать: Никитина Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Майское Утро
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Никитина Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Никитин Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина София
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно