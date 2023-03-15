Никитин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Никитин Иван Николаевич

Мать: Никитина Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Никитин Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Майское Утро
Рождение ребёнка
1912

Сын: Никитин Егор Степанович

Мать ребёнка: Никитина Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Никитин Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина София

Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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