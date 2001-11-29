Астафьев Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти29.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1880 по 2001
Рождение
01.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
По 1942
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1945 по 1959
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1959 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1962 по 1969
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1969 по 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.11.2001