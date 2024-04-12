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Гантимуров Николай Андрианович

Место рождения

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Гантимуров Андриан Семенович

Мать: Гантимурова (Колосова) Васса Василиса Петровна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. (казачьи дети неслужащия) ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 177, л. 9 об, № 70/240 В ИВ 1825 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 15 л... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1841

Жена: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.08.1841 ст.

Сын: Гантимуров Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Гантимурова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 16 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
05.07.1845 ст.

Сын: Гантимуров Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Родители: казачий сын Николай Андреянов Гантимуров и законная жена его Марья Езекильева, оба православнаго вероисповедания. Казачей сын Демит Гантимуров, казачья дочь девица Мавра Езекильева Софроно... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Гантимурова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 14 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Мироманова (Гантимурова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Гантимурова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 8 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Гантимурова Соломонида Николаевна

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 6 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гантимуров Иезекииль Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 4 года. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Гантимуров Абрам Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 Цурухайтуевская Николаевская Церковь- 1 год. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Гантимуров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
год примерный
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Гантимуров Роман Николаевич

Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
год примерный
Смерть
Неизвестно

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