Гантимуров Николай Андрианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Гантимуров Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Дочь: Гантимурова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Сын: Гантимуров Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Дочь: Гантимурова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Дочь: Мироманова (Гантимурова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Дочь: Гантимурова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Дочь: Гантимурова Соломонида Николаевна
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Сын: Гантимуров Иезекииль Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Сын: Гантимуров Абрам Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Сын: Гантимуров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна
Сын: Гантимуров Роман Николаевич
Мать ребёнка: Гантимурова Марья Езекильевна