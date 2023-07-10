Гималетдинова (Ганиева) Лена Ибраевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич
Мать: Ганиева Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гималетдинов Алик Ишмуллиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гималетдинов Эдуард Ишмуллиевич
Отец ребёнка: Гималетдинов Ишмулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гималетдинов Ишмулла
Смерть
Неизвестно