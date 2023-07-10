Гималетдинова (Ганиева) Лена Ибраевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГималетдинова (Ганиева) Лена Ибраевна

Гималетдинова (Ганиева) Лена Ибраевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганиев Ибрагим Амиргазиевич

Мать: Ганиева Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гималетдинов Алик Ишмуллиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гималетдинов Эдуард Ишмуллиевич

Отец ребёнка: Гималетдинов Ишмулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гималетдинов Ишмулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.