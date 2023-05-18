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Слуцкий Василий Николаевич
Слуцкий Василий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1972
Пол
Мужской
Отец
Слуцкий Николай Алексеевич
1939 г.р.
Мать
Петрова Любовь Константиновна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1972
Отец:
Слуцкий Николай Алексеевич
Мать:
Петрова Любовь Константиновна
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