Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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