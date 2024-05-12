Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Жирова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жирова Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно