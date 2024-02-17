Vlasova (Sysoeva) Renata
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти21.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Отец: Sysoev Alexey
Мать: Sysoeva Anna
Рождение ребёнка
04.07.1950
Дочь: Kirilenko Olga
Отец ребёнка: Vlasov Vladimir
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vlasov Vladimir
Смерть
21.03.1989