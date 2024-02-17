Vlasova (Sysoeva) Renata — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vlasova (Sysoeva) Renata

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

21.03.1989

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Sysoev Alexey

Мать: Sysoeva Anna

Рождение ребёнка
04.07.1950

Дочь: Kirilenko Olga

Отец ребёнка: Vlasov Vladimir

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vlasov Vladimir

Смерть
21.03.1989
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