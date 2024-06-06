Курандина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курандин Андрей Константинович
Рождение ребёнка
31.01.2007
Дочь: Жуланова Александра Александровна
Отец ребёнка: Курандин Андрей Константинович
Рождение ребёнка
31.01.2007
Дочь: Жуланова Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.09.2012
Дочь: Курандина Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Курандин Андрей Константинович
Рождение ребёнка
05.10.2017
Сын: Курандин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Курандин Андрей Константинович