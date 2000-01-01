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Шостак Наталья Витальевна
Шостак Наталья Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Женский
Отец
Тихонов Виталий Владимирович
1937 г.р.
Мать
Тихонова (Полях) Таисия Григорьевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Тихонов Виталий Владимирович
Мать:
Тихонова Таисия Григорьевна
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