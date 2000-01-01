Шостак Наталья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак Наталья Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Тихонов Виталий Владимирович

Мать: Тихонова Таисия Григорьевна

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