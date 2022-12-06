Судаков Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1946
Дата смерти06.12.2022
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946
Отец: Судаков Константин
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Бударина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Судакова Галина Ивановна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1977
Сын: Судаков Эдуард Васильевна
Мать ребёнка: Судакова Галина Ивановна
Смерть
06.12.2022