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Судаков Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1946

Дата смерти

06.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946

Отец: Судаков Константин

Мать: Судакова Меланья Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Бударина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Судакова Галина Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1977

Сын: Судаков Эдуард Васильевна

Мать ребёнка: Судакова Галина Ивановна

Смерть
06.12.2022
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