Лещенко (Юнда) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Задорожняя Нина
Отец ребёнка: Лещенко Николай
Рождение ребёнка
1964
Сын: Александр
Отец ребёнка: Лещенко Николай
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Лещенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лещенко Николай
Смерть
Неизвестно