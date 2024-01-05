Лещенко (Юнда) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Юнда) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Задорожняя Нина

Отец ребёнка: Лещенко Николай

Рождение ребёнка
1964

Сын: Александр

Отец ребёнка: Лещенко Николай

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Лещенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещенко Николай

Смерть
Неизвестно
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