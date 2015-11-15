Молданов семен прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов семен прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1957

Сын: Молданов петр семенович

Мать ребёнка: Молданова марфа ефремовна

Рождение ребёнка
12.09.1959

Дочь: Колупайло татьяна семеновна

Мать ребёнка: Молданова марфа ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова марфа ефремовна

Смерть
Неизвестно
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