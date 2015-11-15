Молданов семен прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1957
Мать ребёнка: Молданова марфа ефремовна
Рождение ребёнка
12.09.1959
Дочь: Колупайло татьяна семеновна
Мать ребёнка: Молданова марфа ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно