Каримя
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харисова) Халимя
Отец ребёнка: Бахтияров Харис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харисова) Гыйльмижамал
Отец ребёнка: Бахтияров Харис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтияров Харис
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Харисова) Тагиря
Отец ребёнка: Бахтияров Харис
Смерть
Неизвестно