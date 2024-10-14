Бухтина (Желтикова) Анисия Иосифовна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтина (Желтикова) Анисия Иосифовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1877

умерла Неизвестно

Супруги
Бухтин Матвей Яковлевич15.11.1877 г.р.
Дети
(Бухтина) Евдокия Матвеевна1900 г.р.
(Бухтина) Екатерина Матвеевна21.11.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Бухтина) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: (Бухтина) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1908

Сын: Бухтин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бухтина) Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: (Бухтина) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Бухтин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
25.04.1916

Сын: Бухтин Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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