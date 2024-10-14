Бухтина (Желтикова) Анисия Иосифовна
женский, родилась 1877
умерла Неизвестно
Супруги
Бухтин Матвей Яковлевич15.11.1877 г.р.
Дети
(Бухтина) Евдокия Матвеевна1900 г.р.
(Бухтина) Екатерина Матвеевна21.11.1902 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Бухтина) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: (Бухтина) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1908
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бухтина) Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: (Бухтина) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1913
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.04.1916
Отец ребёнка: Бухтин Матвей Яковлевич
Смерть
Неизвестно