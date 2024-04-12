Гнилова (Павленко) Валентина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927
Отец: Павленко Яков
Рождение ребёнка
15.12.1947
Дочь: Голынина Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Гнилов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Смирнова Марта Дмитриевна
Отец ребёнка: Гнилов Дмитрий Петрович
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно