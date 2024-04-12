Гнилова (Павленко) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнилова (Павленко) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

29.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927

Отец: Павленко Яков

Мать: не указана

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1947

Дочь: Голынина Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Гнилов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Смирнова Марта Дмитриевна

Отец ребёнка: Гнилов Дмитрий Петрович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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