Сыромятников Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения22.10.1855
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1855
Отец: Сыромятников Иван Яковлевич
Мать: Ефимия Константиновна
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1885
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
28.10.1894
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908