Сыромятников Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыромятников Яков Иванович

Сыромятников Яков Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1855

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1855

Отец: Сыромятников Иван Яковлевич

Мать: Ефимия Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1894

Жена: Горшкова Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close