Антошкина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошкина Домна

Антошкина Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1820 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошкин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Антошкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антошкин Фрол Иванович

Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Антошкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Антошкина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1816
Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Антошкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович

Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Между 1820 и 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.