Антошкина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1820 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Антошкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Антошкина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович
Место жительства
С 1816
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Антошкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Антошкин Иван Антонович
Смерть
Между 1820 и 1850