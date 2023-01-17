Мельников Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1979
Дочь: Мельникова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно