Мельников Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.12.1979

Дочь: Мельникова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Антонина Ивановна

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