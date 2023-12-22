Котельников Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Котельников Данило Матвеев

Мать ребёнка: не указана

52 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748 Исетский острог, Гаева д. Крестьяне, л. 146 об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Еремей Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Ф... Показать все
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