Котельников Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1696
Сын: Котельников Данило Матвеев
52 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748 Исетский острог, Гаева д. Крестьяне, л. 146 об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Еремей Матвеев
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин) Деревня Камышевская на реке Исети Лл. 986 об. Во дворе Еремка Матвеив сын Котельников. Сказал: родился де он Устюжского уезду Пушемской волости в деревне Ф... Показать все