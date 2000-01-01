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Чарынцов Петр Фокич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Чарынец Фока Нестерович

Мать: Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Чарынцова Параскева Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Чарынцова Дарья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Чарынцов Кирило Петрович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафена

Смерть
Неизвестно
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