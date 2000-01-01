Чарынцов Петр Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Чарынец Фока Нестерович
Мать: Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Чарынцова Параскева Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Чарынцова Дарья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафена
Смерть
Неизвестно