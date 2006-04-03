Щутова (Воробьева) Софья (София) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щутова (Воробьева) Софья (София) Сергеевна

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Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

09.08.1926

Дата смерти

03.04.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1926

Отец: Воробьев Сергей Порфирьевич

Мать: Воробьева Серафима Васильевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Год рождения в документах -1 (1927)
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Шутов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Николай Семенович

Смерть
03.04.2006
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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