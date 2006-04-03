Щутова (Воробьева) Софья (София) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1926
Дата смерти03.04.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1926
Год рождения в документах -1 (1927)
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Шутов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович
Рождение ребёнка
27.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович
Рождение ребёнка
06.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шутов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2006