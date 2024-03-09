Антропова Нина Александровна
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
23.09.1964
Сын: Антропов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Антропов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1969
Сын: Антропов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Антропов Владимир Павлович