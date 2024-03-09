Антропова Нина Александровна 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антропова Нина Александровна

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
23.09.1964

Сын: Антропов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Антропов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1969

Сын: Антропов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Антропов Владимир Павлович

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