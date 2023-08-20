Михайлов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1750
Сын: Петров Семен
Мать ребёнка: Федорова Афимья
Рождение
1817
Отец: Яковлев Михайло
Мать: Емельянова Агафья
Рождение ребёнка
24.09.1838
Сын: Петров Роман
Мать ребёнка: Федорова Афимья
Рождение ребёнка
16.07.1842
Сын: Петров Борис
Мать ребёнка: Федорова Афимья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Федорова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Афимья
Смерть
Неизвестно