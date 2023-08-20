Михайлов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1750

Сын: Петров Семен

Мать ребёнка: Федорова Афимья

Рождение
1817

Отец: Яковлев Михайло

Мать: Емельянова Агафья

Рождение ребёнка
24.09.1838

Сын: Петров Роман

Мать ребёнка: Федорова Афимья

Рождение ребёнка
16.07.1842

Сын: Петров Борис

Мать ребёнка: Федорова Афимья

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Федорова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Афимья

Смерть
Неизвестно
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