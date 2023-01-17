Бузанова (Бузанова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузанова (Бузанова) Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

12.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бузанов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья ?

Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Бузанов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Бузанов Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Бузанов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.10.1901
Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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