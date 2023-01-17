Бузанова (Бузанова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти12.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Бузанов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья ?
Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Бузанов Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Бузанов Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1884
Сын: Бузанов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Бузанов Григорий Михайлович
Смерть
12.10.1901
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область