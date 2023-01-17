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Царев Василий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Царев Иван

Мать: Царева ?

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
16.11.1922

Жена: Царева Параскева Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Михаил Vasilyevich)

Мать ребёнка: Царева Параскева Михайловна

г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Работа или профессия
С 1923
Красных Зорь ул. д. 44/16, Поликлиника 8 линия 40
зубной техник
Рождение ребёнка
25.01.1926

Дочь: Трунина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Царева Параскева Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
Неизвестно
4-х классное городское училище
Работа или профессия
Неизвестно
В. О. поликлиника 8 линия дом 40
зубной техник | Поликлиника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кл., уч. 48
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