Царев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти12.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Царев Иван
Мать: Царева ?
Бракосочетание
16.11.1922
Рождение ребёнка
13.09.1923
Сын: Михаил Vasilyevich)
Мать ребёнка: Царева Параскева Михайловна
г. Ленинград, пр. Кировский, 44/16-15
Работа или профессия
С 1923
Красных Зорь ул. д. 44/16, Поликлиника 8 линия 40
зубной техник
Рождение ребёнка
25.01.1926
Дочь: Трунина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Царева Параскева Михайловна
Образование
Неизвестно
4-х классное городское училище
Работа или профессия
Неизвестно
В. О. поликлиника 8 линия дом 40
зубной техник | Поликлиника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кл., уч. 48