Гладышева Аграфена Матвеевна
женский, родилась 1716, Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1787, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Гладышев Никифор Николаевич1717 г.р.
Дети
Гладышев Иван Никифорович1759 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гладышев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Гладышев Никифор Николаевич
Смерть
1787
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
из дворцовых крестьянская дочь