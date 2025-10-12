Гладышева Аграфена Матвеевна 1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладышева Аграфена Матвеевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1716, Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1787, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Гладышев Никифор Николаевич1717 г.р.
Дети
Гладышев Иван Никифорович1759 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

из дворцовых крестьянская дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Гладышев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Гладышев Никифор Николаевич

Смерть
1787
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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