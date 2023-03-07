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Попов Валерий Александрович
Попов Валерий Александрович
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
22.11.1964
Пол
Мужской
Отец
Попов Александр Степанович
19 г.р.
Мать
Попова (Занина) Антонида Тимофеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1964
Отец:
Попов Александр Степанович
Мать:
Попова Антонида Тимофеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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