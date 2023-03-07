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Попов Валерий Александрович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

22.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1964

Отец: Попов Александр Степанович

Мать: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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