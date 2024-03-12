Яшин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Неизвестно

Отец: Яшин Григорий Федосеевич

Мать: не указана

Поручитель
08.11.1902 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе крестьянина Павла Петровича Савочкина и крестьянской девицы Марии Григорьевны Яшиной в Богородецкорождественской церкви.
Восприемник
18.02.1903 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
крестил Евдокию, дочь крестьянина села Коржевка Павла Никифоровича Шурчалова и жены его Анны Алексеевны в Богородецкорождественской церкви.
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