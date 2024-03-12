Яшин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яшин Григорий Федосеевич
Поручитель
08.11.1902 ст.
Поручитель на свадьбе крестьянина Павла Петровича Савочкина и крестьянской девицы Марии Григорьевны Яшиной в Богородецкорождественской церкви.
Восприемник
18.02.1903 ст.
крестил Евдокию, дочь крестьянина села Коржевка Павла Никифоровича Шурчалова и жены его Анны Алексеевны в Богородецкорождественской церкви.