Бабий (Коба) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабий (Коба) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
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1931 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Коба Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1924

Сын: Бабий Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Ярошенко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Юльевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
27.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1931

Сын: Бабий Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1934

Дочь: Гавришева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабий Андрей Иванович

Смерть
1976
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