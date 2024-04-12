Дедова (Давыдова) Гликерья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Давыдов Яков Липатов
Мать: Давыдова Евдокия Иванова
Упоминание
1761
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Ефрем Никитин
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино