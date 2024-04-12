Дедова (Давыдова) Гликерья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Давыдова) Гликерья Яковлева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Давыдов Яков Липатов

Мать: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1761
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Ефрем Никитин

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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