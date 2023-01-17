Извекова (Веркина) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Веркина) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

24.02.1931

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: Извекова Анна Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.08.1886

Сын: Извеков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.10.1890

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Бердянск Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.05.1892

Сын: Извеков Устин Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Бердянск Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Романова Мария Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Извеков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.05.1900

Сын: Извеков Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Бердянск, Zaporiz'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
08.07.1902

Дочь: Добровольская Марфа Степановна

Отец ребёнка: Извеков Стефан Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка,воспитывала 6 детей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1931
Похороны
Неизвестно
Бердянск, старое православное кладбище
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