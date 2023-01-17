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Провазенков Фома Стефанович ?

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Место рождения

Ивонино, Смоленская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Провозенков Стефан Михайлович ?

Мать: Пелагея Григорьевна ?

Ивонино, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Провозенко Мария ?

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Провозенко Тася ?

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Провозенко Василий Фомич ?

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1924

Дочь: Провозенко Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Рождение ребёнка
1933.?.?

Сын: Провозенко Иван Фомич ?

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?

Смерть
1962
Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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