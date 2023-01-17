Провазенков Фома Стефанович ?
Место рожденияИвонино, Смоленская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Провозенков Стефан Михайлович ?
Мать: Пелагея Григорьевна ?
Ивонино, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Провозенко Мария ?
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Провозенко Тася ?
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Провозенко Василий Фомич ?
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Рождение ребёнка
21.10.1924
Дочь: Провозенко Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Рождение ребёнка
1933.?.?
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шванченко Мария Куприяновна ?
Смерть
1962
Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан